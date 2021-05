Rifiuti abbandonati: ASIA apre le buste per scovare i responsabili

Spuntano mini discariche abusive a Secondigliano. Furioso il presidente della Municipalità Moschetti che annunci controlli serrati. "Come è noto, in questi anni siamo partiti con la RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA su parte del territorio della Settima Municipalità. È chiaro che, essendo un territorio vastissimo, si sta procedendo per step ed occorre del tempo affinché vi sia la copertura totale del servizio.

Sono quasi totalmente scomparse le tante mini discariche presenti da decenni nei punti nevralgici del territorio, però, per colpa di pochi, si rischia di vanificare l'importante lavoro di cambiamento e miglioramento che con grande sforzo si sta portando avanti.

In FOTO, ciò che è stato trovato stanotte in Via San Gaetano Errico, da stasera ci saranno maggiori controlli, inoltre, per correttezza avviso i cittadini SCORRETTI che è in essere un'attività di "APERTURA BUSTE" da parte di ASIA per identificare e multare gli INCIVILI che non amano il nostro territorio!!!