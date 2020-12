Rifacimento del Lungomare, Più Europa: "Prevedere misure di mitigazione delle mareggiate"

“Il progetto di rifacimento del lungomare di Napoli, già in enorme ritardo, rischia di nascere vecchio, privo di misure adeguate per la prevenzione e la mitigazione degli effetti di possibili mareggiate ed altri fenomeni estremi, come accaduto lunedì scorso. Nelle prossime ore presenteremo una interrogazione in consiglio comunale a Napoli per avere informazioni dettagliate sullo stato del progetto. Soprattutto, chiederemo al sindaco e alla giunta di informare il consiglio e la città sulla presenza nel progetto di misure di prevenzione e di mitigazione degli ormai frequenti fenomeni estremi. Non è pensabile investire oggi milioni di euro senza porsi concretamente il problema delle possibili - e noi crediamo molto probabili - future mareggiate. E’ lo stesso principio che ci porterà a proporre al presidente De Luca l’adozione in regione Campania di un piano territoriale di adattamento al cambiamento climatico, un’urgenza che a nostro parere deve impegnare i prossimi anni di tutti i livelli istituzionali”. Lo affermano in una nota congiunta Fulvio Frezza e Piercamillo Falasca, presidente e coordinatore di “Più Europa - Napoli Europea.