Rientro a scuola al 50%, gli studenti napoletani: "Inutile e rischioso"

Ennesimo rientro a scuola per gli studenti di Napoli. Con la zona arancione riaprono le classi anche seconda e terza media e per le superiori. Bassa la frequenza, vince la paura.

La maggior parte delle scuole ha adottato la formula al 50 per cento con metà della classe in presenza e l'altra metà in dad. Non sono mancati i problemi di connessione e comunicazione.

"Inutile rientrare solo per l'ultimo mese, rischiamo di giocarci l'estate", il commento di alcuni ragazzi all'uscita del Liceo Umberto di Napoli.