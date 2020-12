Covid-19, le indicazioni dell'Asl Napoli 1 per chi rientra dal Regno Unito

L’ASL Napoli 1 Centro rende noto che per effetto dell’Ordinanza del Presidente Giunta Regione Campania n°99 del 20 dicembre 2020, fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico, nelle more di ulteriori provvedimenti statali, con decorrenza immediata e fino al 7 gennaio 2020, a tutti i cittadini provenienti dal Regno Unito e dall’Irlanda del Nord ed in arrivo sul territorio regionale, direttamente o attraverso scali intermedi internazionali o nazionali, con qualsiasi mezzo di trasporto, è fatto obbligo:

- di sottoporsi ai controlli predisposti dall’USMAF, dalle ASL ed altre strutture sanitarie di concerto con l’Unità di Crisi regionale e l’Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno, attraverso la somministrazione di tamponi, in coerenza con quanto disposto dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 dicembre 2020;

- di osservare in ogni caso l’isolamento fiduciario domiciliare fino al compimento di 14 giorni dall’ingresso sul territorio nazionale;

- di comunicare tempestivamente, e comunque entro 24 ore dall’ingresso sul territorio regionale, il proprio arrivo al Dipartimento di prevenzione della ASL di appartenenza (per i cittadini campani) ovvero della ASL del luogo di domicilio o dimora sul territorio regionale, al fine di consentirne i competenti controlli.

Per quanto concerne il territorio di competenza dell'ASL Napoli 1 Centro (cittadini residenti/domiciliati/temporaneamente presenti a Napoli, Capri e Anacapri), la segnalazione va inoltrata esclusivamente collegandosi al sito dell'Asl Napoli 1 Centro cliccando sul link "dichiarazione viaggiatore" (attivo dalle ore 10,00 di martedì 22 dicembre) e compilando il form con i dati anagrafici. Quanto sopra deve essere utilizzato anche per quanti, in ingresso sul territorio italiano, rientrano nelle disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03 dicembre 2020.

L’ASL Napoli 1 Centro provvederà a stabilire contatto e convocazione presso proprie sedi per esecuzione del tampone con metodica molecolare in PCR, nonché alla presa in carico con le articolazioni aziendali competenti in materia di prevenzione collettiva.