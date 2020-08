Rientri dall'estero in Campania: oltre 3300 segnalazioni, atteso l'esito di 635 tamponi

Oltre 3300 segnalazioni e 635 tamponi effettuati. Sono questi i principali dati sui rientri dall'estero registrati dalle ASL nel territorio della regione Campania in attuazione della Ordinanza 68 del 12 agosto scorso.

Tutti i numeri nel dettaglio:

-ASL NA1: 428 segnalazioni e 465 telefonate di informazioni

-ASL NA 2: 650 segnalazioni e 250 telefonate di informazioni

- ASL NA3: 373 segnalazioni

-ASL BN: 260 segnalazioni e 240 telefonate di informazioni

-ASL AV: 500 segnalazioni

-ASL CE: 462 segnalazioni e 452 telefonate di informazioni

-ASL SA: 655 segnalazioni e 220 telefonate di informazioni

Per un totale dal giorno 13 agosto di 3.328 segnalazioni di rientro e 1.627 telefonate di informazioni.

Sempre dal 13 in poi sono stati eseguiti 635 tamponi, per i quali si attendono i risultati.

17 positivi rientrati dall'estero negli ultimi giorni

Tra i positivi degli ultimi giorni, 17 casi riguardano cittadini campani rientrati dalle vacanze all'estero e intercettati agli arrivi come previsto dall'ordinanza. E' quanto riferito dal Governatore Vincenzo De Luca nella giornata di venerdì. "Nel dettaglio: 9 erano provenienti da Malta, 8 dalla Grecia (Atene e Corfù). Per 16 dei 17 positivi rientrati in Campania, i tamponi positivi riguardano residenti nell'area di competenza dell'Asl Napoli 1, uno dell'Asl Napoli 2. Per quanto riguarda i contagi di importazione da altri Paesi, nei giorni precedenti all'ordinanza erano stati intercettati altri positivi ancora da Malta (11), Francia (1), Corfù (1), Santo Domingo (1)".