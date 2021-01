Gli puntano la pistola contro, rapinato scooter ad un altro rider

Ha scosso tutti la vicenda del rider picchiato e rapinato dello scooter mentre effettuava le consegne per una nota azienda di delivery. Gianni Lanciano, nonostante le ferite e la tremenda esperienza vissuta, ha avuto grandi testimonianze di solidarietà, lo scooter ritrovato e offerte di lavoro in macelleria. Ma non è il solo ad aver subito aggressioni in un lavoro che espone i lavoratori a rischi molto seri soprattutto in questi tempi di restrizioni Covid, in cui regna la desertificazione delle città.

Ieri sera, intorno alle 20.10, a via Terracina, due persone in sella ad un motorino senza targa e con il volto nascosto dai caschi integrali, hanno avvicinato il rider, minacciandolo con una pistola, portandogli via il mezzo a due ruote. Sul grave episodio di criminalità indaga il commissariato di polizia di Fuorigrotta.