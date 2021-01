Rider rapinato dal cuore d'oro: dà in beneficenza i soldi raccolti per ricomprargli il motorino

Gianni, il rider rapinato ieri del suo scooter a Calata Capodichino, si è visto restituito il mezzo dalla polizia che ha arrestato i suoi presunti aggressori. Intanto la colletta per lui organizzata su gofundme - che aveva visto tra i donatori anche il calciatore della Lazio Mohammed Fares autore di una donazione di 2500 euro - è arrivata ad 11mila euro. Parte di questi fondi ora andranno, per decisione della vittima, in beneficenza.

"Eccomi con Gianni! - scrive su Facebook Vincenzo Perrella, uno dei promotori della raccolta fondi online - Ha accettato il 50% dei fondi a lui dedicati ed il restante in beneficenza ad associazioni che nei prossimi giorni vi saranno indicate! Ancora un forte Grazie a voi".

Un gesto che il rider non era tenuto a fare, visto che ormai si trattava di soldi suoi, ma che ha preferito portare a compimento anche in segno di ringraziamento a tutti coloro che gli sono stati accanto, anche materialmente ed economicamente, nelle ultime 24 ore.