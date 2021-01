Rider rapinato: tra i sostenitori della raccolta fondi anche il figlio del boss Mascitelli

La raccolta fondi per aiutare il rider rapinato a Napoli è stata salutata da molti come un gesto di grande solidarietà a dimostrazione del consueto grande cuore dei napoletani. Alcune presenze tra i sostenitori della raccolta fondi stanno però generando delle polemiche in queste ore. A generarle è stato un articolo de “La Stampa” a firma di Gianluigi Nuzzi che richiama un servizio video de “Il Riformista”. Tra i sostenitori della raccoltà è risultato molto attivo anche Giorgio Mascitelli. Si tratta di una persona molto nota a Napoli per essere il manager del cantante neomelodico Tony Colombo. Sulla sua figura pesa quella del padre, Bruno, alias “'o canotto”, ritenuto appartenente all'omonimo clan attivo nell'area nord di Napoli.

Mascitelli, sfruttando il suo seguito a Napoli, è stato tra i maggiori sostenitori dell'iniziativa di beneficenza. La circostanza è venuta fuori nel corso di un video in cui Vincenzo Perrella, imprenditore e proprietario di un'agenzia di viaggi, esultava per lo straordinario obiettivo raggiunto in poche ore e ringraziava due persone tra cui proprio Mascitelli. Perrella ha specificato che, grazie al loro seguito su Napoli, la raccolta ha avuto un successo clamoroso. Mascitelli è balzato agli onori delle cronache ultimamente anche nel corso degli scontri nei pressi di Palazzo Santa Lucia in occasione dell'istituzione del coprifuoco in Campania per il Coronavirus.