Rider rapinato, arriva una nuova offerta di lavoro: "Scelga la sede che preferisce"

Non soltanto un'offerta di lavoro inaspettata dalla Macelleria Bifulco, noto marchio della zona Vesuviana. Per il rider 52enne Gianni Lanciano, cui nell'ormai nota rapina del 2 gennaio scorso è stato sottratto lo scooter utile al suo lavoro, è arrivata una proposta anche da una nota azienda di Giugliano.

A riportare la notizia è il Meridiano. Per il macellaio di professione e padre di due figli, che rimasto disoccupato è iniziato il lavoro da rider, la proposta viene dalla Fontanella Carni Group Spa, ed in particolare dal titolare Natale Fontanella: "Mi hanno colpito profondamente le immagini che ritraggano il signor Gianni durante la brutale aggressione di cui è stato vittima. Mi è sembrata – spiega – dalle interviste che ha rilasciato nella giornata di oggi, una persona buona, un uomo dignitoso, ed un grande lavoratore. Un padre disposto a sacrifici per il bene della sua famiglia. Ho saputo che di professione è macellaio e che gli piacerebbe tanto tornare a svolgere il suo mestiere. Sono disposto ad offire al signor Gianni un’occupazione in una delle varie sedi della nostra attività, quella che preferisce e più consona alle sue esigenze”.

I decreti di fermo

Intanto tutti e sei i presunti membri della banda di rapinatori sono stati fermati. Si tratta di due 20enni e di quattro minorenni.