Rider rapinato, Giovanni Lanciano ha trovato lavoro in una catena di supermercati

Novità sul rider accerchiato, aggredito e rapinato dello scooter a Calata Capodichino. A quasi un mese del caso di cronaca che lo ha visto suo malgrado protagonista, Giovanni Lanciano ha finalmente trovato lavoro, spegnendo le polemiche dopo alcuni presunti rifiuti di impieghi troppo distanti da casa. Il 50enne ha trovato lavoro da stamane come macellaio in una catena di supermercati.

Amareggiato per le critiche ricevute

"Mi ha chiamato per darmi la buona notizia e per ribadire il fatto che finora aveva sostenuto solo dei colloqui e pertanto non aveva rifiutato nessuna offerta di lavoro. Il nuovo lavoro iniziato oggi, infatti, non si trova sotto casa sua ma a Casoria, dimostrando che tutte le cose dette sul fatto che non voleva andare a lavorare lontano da casa erano sbagliate. E' felice e grato per questo nuovo inizio, anche se rimane molto amareggiato dalle cattiverie che sono state dette sul suo conto e dai tentativi di speculazione che qualche imprenditore ha provato a fare su di lui per pubblicizzarsi e cercare di apparire come un benefattore", spiega Francesco Emilio Borrelli che ha seguito dall'inizio la vicenda del rider.