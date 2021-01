Rider rapinato: gli arrestati davanti al giudice

Cominciano gli interrogatori di garanzia per gli arrestati accusati di aver rapinato un rider a Calata Capodichino nella notte tra il primo e il due gennaio. Questa mattina compariranno dinanzi al Gip i due maggiorenni che hanno preso parte alla rapina. Sono Michele Spinelli e Vincenzo Zimbetti, ritenuti vicini al clan Di Lauro. Entrambi si sottoporranno all'interrogatorio questa mattina all'interno del carcere mentre domani mattina sarà il turno dei minorenni arrestati. Sono quattro in totale e devono rispondere a vario titolo sia della rapina che di ricettazione per aver utilizzato uno scooter rapinato nell'area nord di Napoli.

Bisognerà vedere se decideranno di rispondere alle domande del magistrato. Le dichiarazioni della vigilia di genitori e avvocati sembrano aprire uno spiraglio per l'ammissione dei fatti. Probabilmente la scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere potrebbe non risultare la strada migliore vista l'evidenza dei riscontri raccolti sulla commissione del reato.