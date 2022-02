Rider derubato dello scooter dopo un incidente, la compagna: "È veramente distrutto"

La notte tra il 6 ed il 7 febbraio a Pompei, in via Ripuaria, un rider è stato vittima di un incidente stradale e di un furto. L’uomo è stato immediatamente soccorso e trasportato all’Ospedale di Castellammare di Stabia dopo lo schianto, ma proprio mentre trascorreva la notte in corsia, ricoverato con una frattura al piede, alcuni malviventi hanno deciso di rubargli lo scooter che era stato parcheggiato all’interno di una pompa di benzina. L’episodio è stato denunciato dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli che ha raccolto anche le parole della compagna del giovane.

“Sono la compagna del rider coinvolto nell’incidente di qualche sera fa, a cui hanno rubato il motorino. Volevo ringraziarla per aver prestato la sua attenzione al nostro dramma e volevo chiederle se poteva aiutarci a far conoscere la raccolta fondi che abbiamo organizzato per ricomprare lo scooter rubato per restituire al mio compagno un briciolo di voglia di credere ancora nel genere umano, perché mi creda che è veramente distrutto. Non so se gli fanno più male le ferite della delusione o quelle dell’impatto.”.

“Ci impegneremo affinché questo giovane, che non solo si messo in gioco ed ah rischiato la vita per fare il rider ma che ha subito un ignobile furto, affinché possa tornare a lavorare appena guarito. Siamo convinti che anche questa raccolta fondi andrà bene, la solidarietà non è mai mancata al nostro popolo.” Ci auguriamo inoltre che le Forze dell’Ordine, grazie all’aiuto delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza, riescano rapidamente ad assicurare alla giustizia quei delinquenti. “, hanno dichiarato Borrelli e il conduttore radiofonico de La Radiazza Gianni Simioli.