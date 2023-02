Accoltella un rider e quattro vigili: paura a pochi passi dalla stazione

A Piazza Garibaldi un rider è stato preso a coltellate da un cittadino extracomunitario, ma per fortuna lo zaino che l’addetto alle consegne portava sulle spalle ha fermato i colpi. Tutto è avvenuto nella serata di lunedì 27 febbraio.

L'aggressore si è poi dato alla fuga, inseguito da altri rider che erano in zona, ed è stato bloccato nei pressi di via Bologna dagli agenti della Polizia Locale. Qui però la tensione è aumentata perché il soggetto ha opposto resistenza ed ha ferito anche quattro vigili durante il tragitto in auto.

“Chiediamo da tempo, e i cittadini con noi, tranne chi preferisce affogare nel degrado come le protagoniste della scritta nei miei confronti ‘meno Borrelli e più degrado’, che in zona stazione e in tutto il Vasto serve una presenza massiccia delle forze dell’ordine che devono assolutamente ripristinare la sicurezza e la legalità.

Le aggressioni, le violenze, il degrado e l’illegalità son in continua evoluzione e presto sarà l’anarchia totale, se già non lo è. Urge un piano di intervent", ha affermato del deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.