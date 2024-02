Tecniche da servizi segreti israeliani per riciclare denaro: l'inchiesta

"E' stata usata tecnologia da servizi segreti, quella israeliana, tra le più sofisticate al mondo, per difendere la loro rete informatica e così fare affari milionari". Lo ha spiegato il procuratore di Napoli Nicola Gratteri, illustando ai cronisti dettagli dell'inchiesta su una organizzazione scoperta nel Napoletano che gestiva una centrale di riciclaggio internazionale. Nella banda ci sono campani, laziali e lombardi così come tra i 6 mila clienti, per i quali, aggiunge il comandante provinciale della Guardia di finanza generale Paolo Borrelli, avrebbero riciclato ben 2,6 miliardi di euro.

I finanzieri hanno sequestrato complessivamente beni per 25 milioni di euro tra cui quindici immobili a Vilnius, quattro immobili a Riga, una villa ad Ercolano con piscina e campo di calcio, un immobile a Portici, un immobile a Como e uno yacht. Del giro d'affari gestito dall'orgqanizzazione, ben 1,5 miliardi sono riconducibili a clienti italiani rivela il colonnello Paolo Consiglio, comandante del Nucleo PEF della Guardia di Finanza di Napoli.