Usavano pezzi di auto rubate come ricambi: nota autocarrozzeria nei guai

Gli uomini della Polizia di Stato di Nola stamattina, durante i controlli presso le attività di autocarrozzerie e officine meccaniche del Comune di Saviano, hanno controllato una nota autocarrozzeria.

Gli agenti del Distaccamento della Polizia Stradale hanno rinvenuto due vetture , una di proprietà di una concessionaria della zona e in riparazione, mentre l'altra usata per recuperare pezzi di ricambio da utilizzare su un altro veicolo incidentato, accertando che entrambe le auto erano state rubate .