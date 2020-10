Riciclaggio e ricettazione, assolto 50enne di Gugliano

Assolto, è questa la sentenza, all'esito dell'udienza di discussione, del Tribunale di Napoli Nord, in composizione Collegiale, II Collegio C, Presidente Dott. Maffei, con la quale ha assolto M.E. 50 enne, di Giugliano, dalle accuse di riciclaggio e di ricettazione aggravata, concorso, delitto tentato e continuazione dei reati.

Accolte, quindi, tutte le richieste della Difesa, dell'Avvocato Massimo Viscusi, del Foro di Benevento, all'esito della sua arringa fiume.

Il 50enne, all'esito dell'udienza preliminare, del giorno 30 maggio 2018,era stato rinviato a giudizio dinanzi al tribunale di Napoli Nord in composizione Collegiale, seconda sezione - coll. C, dell'allora designato Presidente Dott. Chiaromonte, con l'accusa di riciclaggio e ricettazione "aggravata", in concorso con il padre, defunto nel dicembre 2018 (la cui posizione era stata stralciata), reiterata nel tempo, in quanto detenevano occultamente una Mercedes, un motore, un propulsore, oltre a numerosi pezzi di auto accuratamente smontati e imballati, di provenienza delittuosa.

Le indagini, ad opera del commissariato di Polizia di Giugliano in Campania, erano partite da un segnale GPS da parte dell'EuropeCar, con sede in Nizza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ieri, la sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto.