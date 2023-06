Non manda foto di seno o lato b ad un coetaneo: viene ricattata e il suo numero di telefono finisce su una bacheca di incontri

Nella giornata di ieri 31 maggio, innanzi al Tribunale dei minori di Napoli, si è tenuta l’ultima udienza per un minore accusato di adescamento minorile, molestie e diffamazione a danno di una giovane ragazza. Il minore avrebbe adescato su internet la giovane, anch’essa minorenne, inserendo il suo numero di cellulare in un gruppo whatsapp. Dopo aver asserito di conoscerla iniziava a chiederle con insistenza foto del suo fondoschiena e del seno. Non avendole ottenute minacciava la ragazza di diffondere altre immagini compromettenti di cui diceva di essere in possesso. Non ottenendo risultato, postava il suo numero sul sito internet “Bakeca incontri” apponendo la sua foto di profilo su whatsapp con sotto la scritta: “chiamami per fissare prezzo”. Iniziavano così numerose chiamate di disturbo da parte di ignoti.

Il processo, durato circa 1 anno, vedeva la confessione con scuse da parte del minore, che spiegava di trovarsi in un periodo difficile della sua vita durante il quale era particolarmente confuso sulle sue azioni e si lasciava trasportare da persone adulte mal intenzionate. Sulla base di questa resipiscenza, il legale del minore, Avv. Gennaro Caracciolo dello Studio Forensis di Caserta, chiedeva al Giudice l’ammissione del minore ad un programma di recupero con la messa alla prova. Il Giudice, accogliendo la proposta difensiva, disponeva un programma sociale per il minore al fine di farlo reinserire in un contesto utile per riprendere giusti rapporti sociali.

Ieri, alla fine del programma, è stato verificato il buon esito dello svolgimento del percorso e per l’effetto il Giudice ha dichiarato estinto il reato, così come richiesto dalla sua difesa.