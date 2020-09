Chiusura Galleria Vittoria, caos traffico: "Riaprite via Chiaia alle auto"

La chiusura della Galleria Vittoria al flusso veicolare per un crollo sta causando numerosi disagi in città. Non sembrano bastare infatti la riapertura al traffico di via Partenope (con il limite di velocità di 10 kmh) e lo stop alla ztl Dante, la congestione stradale, complice anche il maltempo, sta raggiungendo livelli record. In particolare risultano trafficatissime via Santa Lucia e via Chiatamone (dove è stato modificato il senso di marcia).

Se a ciò aggiungiamo i lavori stradali del corso Vittorio Emanuele, dove nel tratto all'altezza della funicolare di Montesanto si procede ad una corsia con i semafori mobili e la chiusura di via Nicotera per i lavori di pavimentazione di piazzetta Santa Maria degli Angeli, si può ben notare il disagio che stanno vivendo i napoletani.

Una proposta su come mitigare la situazione arriva da alcuni residenti delle zone maggiormente colpite dal traffico degli ultimi giorni: "Riaprite via Chiaia alle auto, ciò consentirebbe almeno di aggirare la morsa mortale di Santa Lucia e di consentire ai veicoli di raggiungere i quartieri di Napoli ovest in maniera più semplice e rapida".