Riapre il Mercato di Piazza Sant'Anna a Capuana: "L'alba di un nuovo giorno"

Riapre oggi il mercato di Sant'Anna a Capuana, chiuso quasi un anno fa per mancanza di autorizzazione igienico sanitaria. Decisivo il lavoro congiunto fra quarta municipalità (dei consiglieri Antonio Napolitano, Assunta Natale, del Presidente Perrella e del VicePresidente D'Apice) e Comune (l'assessore Galiero), con l'ausilio del servizio tecnico, dell'Asl, Abc e della Polizia Municipale. "Un vero miracolo", sottolineano i consiglieri municipali presenti sul posto. "Oggi possiamo orgogliosamente riaprire un mercato storico per Napoli con una storia che risale a 400 anni fa, ricco di tradizioni e colori. La gente può riappropriarsi di questi spazi. In questi luoghi ora il commercio riparte come la linfa riprende a scorrere in un ramo quasi spezzato. I primi posteggi aprono alle prime luci con l'emozione del primo giorno di scuola. C'è voglia di ricominciare a vivere la normalità".