Riapre la funicolare di Mergellina. Ecco le prossime tappe: dalla linea 6 ai nuovi treni della linea 1

Domani alle 9.30 riapre al pubblico la Funicolare di Mergellina. "Grazie ad uno sforzo di tanti, a partire dai lavoratori. Un altro passo verso la difficile normalizzazione dei trasporti pubblici a Napoli", scrive in una nota sui social Cosenza, assessore alla Mobilità del Comune.



Cosenza elenca poi le tappe che definisce difficili da portare a termine:



1. Aprire la Linea 6 nella tratta Mostra d'Oltremare - San Pasquale.



2. Fare entrare in circolazione i nuovi modernissimi treni della Linea 1, treni di 105 m e capienza 1200 passeggeri, senza divisione fra le carrozze.

"In realtà la questione più difficile è stabilizzare la gestione di ANM. Il finanziamento pubblico è basato su una somma versata dal Comune che è stata oggetta di profondi tagli nella scorsa consiliatura; poi una somma versata dalla Regione, a sua volte proveniente da un riparto nazionale, che in passato è stato oggetto di fortissime controversie Comune-Regione.



Ci stiamo adoperando per non effettuare tagli dal bilancio Comunale, ricordo che il primo bilancio della Giunta Manfredi si approverà a fine Maggio: tutto ciò che accade oggi è frutto di decisioni passate.



E siamo prossimi all'accordo con la Regione per chiarire in via definitiva quale somma spetta al Comune.



Dopo, con la certezza di un adeguato finanziamento annuo, si potranno rasserenare i rapporti fra il Management di ANM e i lavoratori. E fare discorsi di prospettiva. Senza eccessi di intromissione della politica", conclude l'assessore.