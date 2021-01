Riparte la scuola, l'Anm attiva 450 corse in più

Riaprono, a sighizzo, le scuole. Torna la necessità di un trasporto pubblico più efficiente. Per venire incontro a questa necessità, è stato varato il programma "Anm for school". Si tratta di un piano studiato dall'azienda di trasporto e dal Comune di Napoli per integraree le tradizionali linee su gomma. Saranno 45 i bus nuovi messi a disposizione per il servizio, che percorreranno 450 corse aggiuntive quotidiane.

La speranza è che, in questo modo, si riduca il rischio contagio per l'affollamento dei mezzi pubblici. L'iniziativa è stata presentata dagli assessori comunali Alessandra Clemente e Marco Gaudini e dall'amministratore di Anm Nicola Pascale.