Torre Annunziata, nuovo rinvio per le scuole: riapriranno giovedì 1 ottobre

Non riapriranno neanche il 28 settembre le scuole di Torre Annunziata. Lo ha deciso il sindaco Vincenzo Ascione che ha pubblicato un'ordinanza in merito. Nel testo si decreta che la riapertura dovrà avvenire giovedì 1 ottobre. Il motivo? Secondo il primo cittadino finora non è stato possibile procedere a un'adeguata sanificazione delle classi che sono state utilizzate come seggio elettorale durante le elezioni regionali.

L'ordinanza segue quelle simili dei vicini comuni di Boscoreale, Boscotrecase e Castellammare di Stabia.