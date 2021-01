Gli alunni delle superiori tornano in classe in Campania: riunione in Prefettura

Si è riunito questa mattina il tavolo di coordinamento della Prefettura di Napoli che ha avuto come oggetto di discussione la mobilità in previsione del ritorno in classe, al 50%, degli studenti delle superiori.

Il ritorno alla didattica in presenza

Il ritorno all'attività in presenza dovrà essere disciplinato entro il 1° febbraio prossimo, così come stabilito oggi dal Tar Campania. Al tavolo, presieduto dal prefetto di Napoli, Marco Valentini, hanno preso parte i rappresentanti del territorio, quelli del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Istruzione, degli assessorati regionali alla Mobilità e alla Protezione civile, della Città metropolitana di Napoli, del Comune di Napoli e di alcuni altri Comuni dell'area metropolitana di Napoli e delle principali aziende di trasporto pubblico.

Fissata la data della prossima riunione

L'attività di monitoraggio, di questa mattina, è avvenuta sulle previsioni del documento operativo approvato lo scorso 23 dicembre, con particolare attenzione agli oneri aggiuntivi per il trasporto scolastico, all'utilizzo della Protezione civile regionale, nonché alla diversificazione degli orari di ingresso e di uscita degli studenti dagli istituti scolastici. Intanto è stata fissata una nuova riunione che si terrà il prossimo 28 gennaio.