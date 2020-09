Edilizia scolastica, de Magistris: "Rivoluzioni non si fanno in un giorno. Pronti per il 24"

"Le rivoluzioni non si fanno in un giorno, ma saemo pronti per il 24". Luigi de Magistris, sindaco di Napoli e della Città metropolitana, traccia la strada per la riapertura delle scuole. L'edilizia scolastica è uno dei tasti dolenti, con una buona parte dei plessi in condizioni fatiscenti o, comunque, con la necessità di una corposa ristrutturazione. "Nemmeno in Cina si costruisce un edificio in 24 ore - le parole del primo cittadino - abbiamo ricevuto da poco le linee guida. Napoli saprà vincere la sfida di coniugare sicurezza e diritto allo studio".