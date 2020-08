Coronavirus, la riapertura delle scuole a settembre in dubbio? Il professor Ricciardi è scettico

Se il trend del contagio continuerà a crescere "ci sarà un serio problema da affrontare. Non si ipotizza la sola chiusura di aree con focolai, ma anche la mancata riapertura delle scuole a settembre". Così il napoletano Walter Ricciardi, scienziato e consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, ha dichiarato durante un'intervista al Messaggero. A questo punto, spiega Ricciardi, "dipenderà dal comportamento responsabile delle persone".

Ricciardi - professore all'Università Cattolica di Roma - ha ribadito come al momento nessuna regione italiana sia immune. Un ritorno dell'allarme dovuto, secondo Ricciardi, “sostanzialmente per circa il 30-35 per cento da quei turisti italiani che ritornano dall’estero, e sono soprattutto ragazzi. Poi un altro 40 per cento è autoctono, sono focolai cioè originati o trasmessi in famiglia o in comunità. Infine, un 20-30 per cento di persone sono turisti, oppure migranti, o comunque persone che vengono dall’estero”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il consigliere Walter Ricciardi ribadisce che "tutto dipenderà dalla capacità che avranno i territori e le autorità sanitarie di intercettare e circoscrivere i focolai. Naturalmente, ogni sviluppo futuro dipenderà soprattutto dal comportamento delle persone".