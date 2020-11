Il sindaco di Casalnuovo: “Qui le scuole riaprono, contagi in calo”

A Casalnuovo si torna a scuola: l’annuncio è stato dato dallo stesso sindaco Massimo Pelliccia attraverso un video pubblicato sulla pagina Facebook. Domani riprenderanno le lezioni in presenza per gli alunni degli asili nido, della scuola dell’infanzia e della prima elementare, così come disposto dall’ordinanza regionale che aveva dettato la linea di riapertura lasciando però discrezionalità ai sindaci in base all’incidenza epidemiologica sui singoli territori.

Casalnuovo è andato nella direzione della riapertura alle lezioni in presenza. Una decisione motivata, a quanto fa sapere il sindaco, dal basso indice di contagio rilevato dall’Asl e dall’assenza di focolai.