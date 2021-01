Riapertura scuola, l'appello del sindaco di Somma: "Serve l'aiuto dei genitori"

Sono tre i punti principali cui fa appello il sindaco dei Somma Vesuviana Salvatore Di Sarno al termine della riunione della task force per la riapertura delle scuole: "Innanzitutto ci vorrà l'aiuto dei genitori affinché ci aiutino a evitare gli assembramenti all'esterno degli istituti. In secondo luogo, sarà fondamentale ridurre i tempi di azione in caso di contagio: i dirigenti scolastici, grazie alla task force, avranno una sinergia diretta con i medici di base. Qualora uno studente dovesse risultare positivo al Covid, il dirigente lo comunicherà direttamente al medico di base, che dialogherà con l’Asl di competenza. Il terzo punto riguarda il possibile trasferimento di alcuni servizi essenziali a Marigliano: è inaccettabile che i cittadini di Somma debbano recarsi così lontano per raggiungere l'Asl, soprattutto durante una pandemia. Ci opporremo allo smantellamento dell'Asl di di territorio".