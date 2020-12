La Azzolina contro De Luca: “Non riesco a parlarci”. Oggi la decisione sulle scuole

Arriverà oggi pomeriggio la decisione sulla riapertura delle scuole in presenza in Campania. In mattinata dovrebbe riunirsi l'Unità di Crisi. Il condizionale è d'obbligo dal momento che la decisione era attesa anche nella giornata di ieri. Intanto scoppia di nuovo la polemica con la Ministra Azzolina che ieri è tornata ancora a parlare della situazione scuole in Campania. La Campania è la Regione che ha aperto le scuole in ritardo rispetto alle altre Regioni e le ha chiuse prima con ordinanza firmata dal Presidente De Luca.

Una decisione questa contestata fin dal primo momento e anche ieri la Ministra ha sottolineato il paradosso rivelando anche una difficoltà di comunicazione con il Governatore della Campania: "Non riesco a parlargli".