Zona gialla: riaprono i ristoranti tra speranze, paure e polemiche

Una storia che si ripete, un dejavu che richiama alla mente le innumerevoli aperture e chiusure nei 15 mesi di pandemia. La Campania torna zona gialla dopo un mese e mezzo e anche a Napoli bar e ristoranti riaccolgono i clienti ai tavoli.

Il Dpcm, però, permette il servizio al tavolo solo a chi ha posti all'aperto. Una decisione che ha portato molti ristoratori a decidere di non riaprire. In centro storico, per esempio, sono pochi i locali che hanno ripreso l'attività.