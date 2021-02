Riapertura palestre e piscine, arriva il sì del Cts

Il Comitato tecnico-scientifico avrebbe approvato le nuove regole studiate dal ministero dello Sport per la riapertura di palestre e piscine. La chiusura di tali attività disposta dal Dpcm del 16 gennaio scade il 5 marzo e il nuovo Governo in via di formazione dovrà prendere una decisione. Palestre e piscine potrebbero infatti riaprire in zona gialla e forse anche in arancione, con lezioni individuali e con il divieto di doccia all'interno delle strutture. Gli operatori dovranno indossare la mascherina e dovranno essere presenti i gel disinfettanti e sanificati gli attrezzi dopo ogni singolo utilizzo. Permarrebbe invece il divieto in zona rossa.

"Fateci tornare a vivere"

La possibile riapertura di piscine e palestre viene accolta con favore a Napoli dai possibili fruitori, ma soprattutto dai gestori delle attività. Nei giorni scorsi abbiamo raccolto l'appello di Cira della palestra sociale "Le ali di Scampia": “Non guardiamo solo l’aspetto economico. Il fitness riguarda un benessere a 360 gradi, soprattutto sul sistema nervoso. Con le giuste precauzioni, chiediamo di poter tornare a vivere. Vi chiedo di aiutare queste donne che sono distrutte e devastate da uqesta emergenza”.