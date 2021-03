Covid, i mercati possono riaprire: ordinanza in arrivo in Campania

Vengono riaperti i mercati della Campania. Ad annunciarlo è l'Unità di Crisi regionale per l'emergenza Covid. "È in corso di definizione, e sarà pubblicata in giornata, un’ordinanza con la quale, sulla base degli ultimi dati acquisiti in relazione alla situazione epidemiologica, a modifica della precedente ordinanza n.10, si dispone che le attività mercatali relative ai generi alimentari, agricoli e florovivaistici, sono consentite subordinatamente all’adozione da parte dei Comuni di piani di sicurezza finalizzati a regolare gli accessi alle aree mercatali, con percorsi separati, a evitare assembramenti e comunque nel rispetto dei protocolli d sicurezza", si legge in una nota.

La Regione, con l'ordinanza dello scorso 21 marzo, aveva prorgato fino al 5 aprile il divieto di svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio - anche quelli rionali e settimanali - disposto dall’art.45 del Dpcm 2 marzo 2021. Sul territorio regionale le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici in prossimità o all’interno di aree mercatali sono consentite, ma esclusivamente dove svolte in negozi/box e purché sussista la possibilità di contingentare gli accessi.

Al momento resta ancora confermata la chiusura al pubblico - salvo che nella fascia oraria 7.30/8.30 - di parchi urbani, ville comunali, giardini pubblici, lungomari e piazze, con la precisazione che sono consentiti esclusivamente l’accesso e il transito motivati da comprovate esigenze di lavoro o di necessità, ivi comprese quelle collegate all’accesso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private, nonché al relativo deflusso.?