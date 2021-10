Galleria Vittoria, Manfredi: "Lavori conclusi a dicembre, poi dipenderà dalla Procura"

"Dicembre può essere il mese buono per riaprire la Galleria Vittoria". Gaetano Manfredi appare moderatamente ottimista al termine del sopralluogo condotto insieme all'assessore ai Lavori pubblici del Comune di Napoli Edoardo Cosenza e ai tecnici dell'Anas. I lavori all'interno del tunnel che collega via Acton a via Chiatamone proseguono spediti, anche se sulla riapertura resta il punto interrogativo del sequestro da parte della Procura partenopea. "Sono due discorsi che viaggiano su binari diversi - ha spiegato il sindaco di Napoli - Terminati i lavori spetterà al pm stabilire se potrà essere riaperta al traffico o meno".

Quando il Comune dichiarerà concluse le operazioni all'interno della galleria, la Procura dovrà effettuare un nuovo sopralluogo per stabilire che tutto possa ripartire in sicurezza. Nel merito dei lavori è entrato l'assessore Cosenza: "Sono stati rimossi i pannelli che erano stati danneggiati dall'umidità. E' stata installata, inoltre, una rete simile a quelle che contengono massi in Penisola Sorrentina e Costiera Amalfitana. Verranno sistemati pannelli ondulati ai lati così da incanalare anche piccoli detriti che potranno staccarsi senza alcuna conseguenza per i cittadini".