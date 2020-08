Riapertura asili nido e scuole comunali, dipendenti della Napoli Servizi rileveranno le temperature

Nella giornata di ieri è iniziata la distribuzione dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale per il personale docente e non docente che prenderà servizio presso gli asili nido e le scuole dell'infanzia comunali. L’Amministrazione ha consegnato la prima fornitura mensile ad ogni singola Municipalità da distribuire a loro volta alle singole sedi scolastiche di ogni territorio entro il 31 di agosto garantendo così dal primo giorno di attività la provvista di Dispositivi necessaria.

Nel dettaglio, con solo riferimento in questa fase al personale docente e non docente, sono state fornite complessivamente alle 10 Municipalità: oltre 21 mila mascherine chirurgiche; 2400 mascherine FPP2 per quanti rileveranno la temperatura frontale; 120 pistole per la rilevazione della temperatura; 1.200 litri di liquido igienizzante e relative colonnine; 600 rotoloni di carta e di carta igienica.

Con l'arrivo di neonati, bambine e bambini la dotazione assegnata alle scuole verrà incrementata nelle quantità richieste dalle singole Municipalità - fanno sapere dal Comune. Sempre in termini di attuazione delle misure di prevenzioni, dal 1° settembre oltre 100 unità di dipendenti di Napoli servizi, appositamente formati, rileveranno all'ingresso la temperatura di quanti entreranno giornalmente nell'edificio scolastico. Infine, nella giornata di oggi è stata assegnata ad un'azienda specializzata la collocazione della segnaletica orizzontale e della cartellonistica verticale per contrassegnare, secondo le regole anti Covid 19 dettate dal Ministero, gli spazi.