Via Morghen riapre dopo la voragine (GALLERY)

"Oggi abbiamo riaperto al traffico via Morghen. Come promesso nelle scorse settimane, concluso il complesso intervento di Abc in seguito alla voragine che si era aperta lo scorso 21 febbraio, la carreggiata è tornata transitabile". Ne ha dato notizia l'assessore alle Infrastrutture Edoardo Cosenza.

Fino all'adeguamento della segnaletica stradale, che avverrà subito dopo questi giorni festivi, oltre alla normale la circolazione che è stata ripristinata (doppio senso nel tratto di via Morghen dal civ 36 a via Bonito) rimarrà provvisoriamente in vigore anche il doppio senso di marcia che era stato istituito sul lato di via Cimarosa per bypassare l'interruzione della carreggiata.