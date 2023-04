Linea 1, aperta l'uscita Montecalvario vicina al murale di Maradona

Da questa mattina, dopo anni di chiusura, è stata riaperta la seconda uscita di Toledo, Montecalvario, nei pressi del murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli.

Fabio Cuomo di OR.S.A. Trasporti Campania spiega: "Riaprire Montecalvario è un altro piccolo, ma fondamentale tassello per la mobilità dei cittadini e turisti trasportati ed anche per i residenti della zona, ma soprattutto per la loro sicurezza, considerando quanto accaduto nel ponte di Pasqua, dove era impossibile accedere alla stazione di Toledo e camminare a piedi per i vicoletti dei Quartieri Spagnoli a causa delle migliaia di persone presenti, in questo modo ci sarà una doppia possibilità di affusso e deflusso di persone per raggiungere il murale di Maradona".

"Dopo anni di immobilismo e decisioni scellerate da parte del Comune di Napoli e di Anm quando c'era la giunta de Magistris ed alcuni dirigenti scelti da lui, notiamo favorevolmente una maggiore attenzione per i Trasporti cittadini anche nelle cose che all'apparenza possono sembrare poco importanti come la riapertura di tutte le II seconde uscite della Linea 1 – aggiunge Cuomo – che a nostro avviso sono fondamentali per la mobilità e la sicurezza, oltre che per l'immagine di Anm e di Napoli".

Proprio L' OR.S.A. 10 giorni fa aveva denunciato all'azienda e alla proprietà quanto accaduto nel ponte di Pasqua, quindi i rischi che si potevano correre in questo e nel prossimo ponte.