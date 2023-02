Traffico in tilt e città bloccata: il Comune riapre in anticipo la Galleria Vittoria

“È stata appena riaperta al traffico la Galleria Vittoria". Ne ha dato annuncio nel pomeriggio di oggi l’assessore alle Infrastrutture e Mobilità del Comune di Napoli Edoardo Cosenza, al termine di una giornata in cui la viabilità cittadina era stata pesantemente compromessa dalla fermo dell'importante passaggio stradale.

"L’anticipo sulla riapertura prevista per domani mattina è molto importante - ha aggiunto Cosenza - perché la Galleria Vittoria è un mezzo di collegamento strategico soprattutto nella direzione da via Acton a piazza Vittoria mentre nelle ore della mattinata l’apertura di via Partenope si è dimostrata adeguata". "Grazie a un intenso lavoro dei dirigenti del Comune e dell’impresa impegnata a smontare i ponteggi - ha concluso l'esponente della giunta Manfredi - è stato possibile anticipare la riapertura e quindi almeno questo problema di viabilità è stato risolto”.

Traffico in tilt dal mattino

Era stata una giornata di passione, dalle prime ore dell'alba e fino al tardo pomeriggio, quella degli automobilisti napoletani.

Moltissimi i fattori che hanno generato il traffico: appunto i lavori per la Galleria Vittoria (che inizialmente sarebbe dovuta restare chiusa fino a domani giovedì 2 febbraio alle 6), ma anche lo stop alla linea 1 per test ai nuovi treni, che ha privato i pendolari dellì'intera tratta in entrambe le direzioni dalle 9 alle 13.