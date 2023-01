Eav, sospeso lo sciopero in programma per venerdì: mediazione della Prefettura

Scongiurato lo sciopero Eav in programma domani venerdì 13 gennaio 2023. Grazie all’intervento della Prefettura, infatti, le tre sigle sindacali (Orsa, Usb e Confail) hanno accettato l’invito a riprendere il dialogo in sede prefettizia e a non incrociare le braccia. Soltanto Uil è rimasta sulle proprie posizioni ed ha confermato lo sciopero.

La direzione di Eav ha anche dato la disponibilità a prolungare sulla linea Cumana l’orario sino alla fine della partita di calcio Napoli-Juventus, eventualità che dovrà essere confermata in giornata.

Il comunicato dell'Eav

"È legittimo proclamare uno sciopero, così come è legittimo che un lavoratore scelga, spontaneamente, di aderire o meno - scrive Eav in una nota - È altresì legittimo e responsabile che una azienda, osservando il diritto allo sciopero, salvaguardi l’interesse complessivo aziendale soprattutto in tema di bilancio economico finanziario. In ogni caso gli scioperi dichiarati in Eav non hanno subito variazioni significative rispetto agli anni precedenti, quello che anche noi registriamo è un aumento degli scioperi a carattere nazionale. Tra il 2021 ed il 2022, per rinnovo contrattuale o legati al tema della sicurezza dei lavoratori del trasporto, sono stati dichiarati rispettivamente 8 e 9 scioperi. Negli anni precedenti il numero era circa la metà".

"Lo sciopero di venerdì invece in Eav non riguarda perdite occupazionali o salariali, ma esclusivamente argomenti di organizzazione del lavoro o tecnici

ormativi che possono ancora essere affrontati tra azienda e parti sociali senza scaricare sull’utenza le legittime rivendicazioni e posizioni", prosegue la holding regionale. Una situazione occupazionale resa possibile dalla continua ricerca e dal mantenimento di "un equilibrio fragile tra esigenze economiche finanziarie ed esigenze dei lavoratori e dell’utenza".