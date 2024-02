Revisore contabile denunciato per evasione fiscale da oltre 300mila euro

Militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, diretto e per equivalente, per l'importo di 333.421,03 euro, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della procura oplontina, nei confronti di un revisore contabile con studio a Torre del Greco, indagato per i reati di dichiarazione infedele e omessa dichiarazione.

In particolare, sulla base della ricostruzione effettuata nel corso di una verifica fiscale eseguita dalla compagnia della guardia di finanza corallina, è emerso che il professionista avrebbe omesso la presentazione delle dichiarazioni ai fini Iva per l'anno 2019 e ai fini delle imposte dirette per l'anno 2021 - in presenza di un'imposta dovuta pari, rispettivamente, a 112.482 ed 62.959 euro e presentato anche la dichiarazione infedele ai fini delle imposte dirette per l'anno 2019, non indicando compensi pari a 375.591,76 euro generando così un'imposta evasa pari a 157.980,03 euro.

Alla luce delle risultanze emerse, è stata, pertanto, emessa la misura ablatoria reale nei confronti dell'indagato, pari all'importo complessivo indebitamente sottratto alle casse dello Stato, costituente il profitto dei reati tributari. Nel corso delle operazioni è stata sequestrata l'intera somma oggetto del provvedimento cautelare, ponendo il vincolo giudiziario su disponibilità finanziarie per 64.674,36 euro, quote societarie del valore di 1.000 euro e — a copertura del residuo importo oggetto di misura reale — su tre quote di immobili siti a Portici e Torre del Greco riconducibili all'indagato.