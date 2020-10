Revenge porn, video di minorenne napoletana su Instagram. Gli avvocati: "Sequestrate il social"

Sono due anni che quei video spuntano e rispuntano in rete. Ritraggono una ragazza del Napoletano, all'epoca minorenne, mentre compie atti sessuali con quello che era il proprio ex fidanzato.

Si tratta di un caso che la giovane ha denunciato come di "revenge porn", e che non riesce a trovare fine. Malgrado le innumerevoli istanze degli avvocati della ragazza per chiedere il diritto all'oblio, infatti, quei video tornano ciclicamente a diffondersi.

E.C., queste sono le sue iniziali, da qualche giorno è tornata sotto choc. I suoi video sono riapparsi questa volta su Instagram. Il noto social network, però, nonostante segnalazioni e diffide presentate dall'avvocato civilista Roberta Fogliamanzillo, continua a negare la rimozione dei gruppi sui quali le immagini viaggiano, rispondendo che gli account non violerebbero le linee guida della loro community.

Sergio Pisani, avvocato penalista della famiglia, ha spiegato: "Il fatto, di per sé gravissimo, diviene ancor più grave per la condotta omissiva di chi avrebbe l'obbligo di controllo e quindi di immediata rimozione di questi contenuti". Per Pisani "va immediatamente creata l'identità certificata dei profili, è evidente, ormai, che non si può perdere altro tempo. Altrimenti si rischia un nuovo caso come quello di Tiziana Cantone". Pisani annuncia di voler chiedere il sequestro del social perché i responsabili, negando reiteratamente le loro richieste, "si rendono corresponsabili di un gravissimo reato: il revenge porn".