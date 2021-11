Restrizione Natale, il comandante Esposito: “Siamo pronti alla sfida”

“Siamo pronti per la sfida”. Sono queste le parole del Comandante della Municipale di Napoli, Ciro Esposito, nel commentare l’attività di controllo in città per le prossime settimane, in vista del Natale.

Movida incontrollata, strade dei mercatini natalizi invase dai turisti e controlli per il Super Green Pass. La mole di lavoro che attende la Municipale e le altre forze dell’ordine è ampia, ma Esposito non sembra preoccupato.

In serata, novità dovrebbero arrivare da un’ordinanza del sindaco Manfredi con la quale verrà stabilito l’ingresso contingentato per le strade del centro. Ma, come detto, i caschi bianchi sono pronti alla sfida e il comandante Esposito non sembra preoccupato più di tanto, neanche, della carenza di agenti.

“Se le risorse si spostano di notte, mancano di giorno. Questo è il tema. Bisogna avere un’oculata applicazione del personale per poter poi rispondere alle varie funzioni”, ha detto Esposito a NapoliToday.