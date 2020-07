La segnalazione del consigliere Borrelli: "Ora i parcheggiatori danno anche soldi falsi"

Una giovane ha scritto al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli in merito a un presunto episodio di falsificazione e introduzione di moneta. La vicenda - riportata sui canali social del consigliere - riguarderebbe un parcheggiatore abusivo, che avrebbe consegnato una banconota falsa, da 20 euro, nel porgere il resto alla giovane automobilista. Questo il testo riportato da Borrelli.

“Sono una ragazza di 25 anni, ieri sera con mia sorella e mia cugina mi sono recata al centro storico per festeggiare un compleanno, ho parcheggiato l’auto in Via Sedile di Porto (traversa Via Mezzocannone) e come di consueto purtroppo sono stata prontamente avvicinata da un parcheggiatore abusivo. Dopo averlo messo al corrente del fatto che non avessi disponibilità di monete mi ha ancora più prontamente risposto che “fino a 20 euro poteva cambiare”. Per paura di ripercussioni sull’auto (già successo di aver trovato ruote bucate) gli ho dato 20 euro, il suddetto parcheggiatore ha detto di non aver abbastanza monete per darmi il resto, si è avvicinato ad un “collega” che mi ha ridato una banconota da 20 euro sostenendo di non potermi dare il resto e di cambiare per dargli i famosi 2 euro a fine serata, sottolineando “Però nun te scurdà, m’arraccumanne”. Morale della favola: mi hanno rifilato 20 euro FALSI!! Ovviamente io l’ho scoperto solo praticamente dopo ore, quando sono andata al bar a comprare dell’acqua. Tornata alla macchina c’era un terzo collega che ovviamente non ne ha voluto sapere e mi ha addirittura minacciata di chiamare “i suoi responsabili” e dopo mie insistenze (fin troppo educate immagino) mi ha detto che se avessi insistito nel richiedere indietro i soldi avrebbe chiamato “i guardi” (che paradosso!)."