Resta incastrato sotto un muletto mentre scarica bibite: uomo ricoverato in prognosi riservata

Nel primo pomeriggio di oggi i Carabinieri della tenenza di Casalnuovo sono interventi in Via Napoli, in un ingrosso di bibite. Un dipendente di 61 anni sarebbe rimasto incastrato sotto ad un muletto durante lo scarico di alcune merci.

L’uomo è stato trasportato d’urgenza al Cardarelli ed è in prognosi riservata. Indagini in corso per chiarire l'esatta dinamica dei fatti..