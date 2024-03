Resta incastrato tra la portiera dell'auto e un bus: "Mano spappolata. Mi devono togliere un dito"

A Calata Capodichino un automobilista che aveva parcheggiato la propria vettura in seconda fila è rimasto coinvolto in un drammatico incidente. Quando è sceso dall’abitacolo, infatti, è rimasto schiacciato tra un bus di linea, che in quel momento transitava di lì, e la portiera dell’auto fratturandosi una mano.

“Ero sceso dal veicolo per comprare le sigarette, al ritorno stavo rientrando nell’ auto quando all’improvviso vedo un autobus della linea 184 correre e che non mi ha dato modo di ripararmi. Mi sono incastrato tra lo sportello e l’autobus e così mi ha spappolato la mano sinistra. Sabato mi devono ricoverare perché mi devono amputare il dito. Vorrei che l’azienda ANM punisca certi soggetti che corrono come matti e che parlano al telefono mentre guidano. So bene che non dovevo parcheggiare in quel modo ma questo non significa che dovevo essere vittima di un incidente.”, ha spiegato al deputato Francesco Emilio Borrelli.

“Ci dispiace molto per il signore che perderà il dito. Purtroppo la deregulation stradale può portare ad episodi come questi se non peggiori. Abbiamo chiesto all'Anm di avere la versione del conducente del bus per capire anche il suo punto di vista sulla dinamica dell'episodio. Sono anni che combattiamo il fenomeno della sosta selvaggia e pericolosa e richiediamo maggiori controlli.”, ha detto Borrelli.