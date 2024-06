Scende dal treno, ma la stazione è chiusa. Lo sfogo è virale: "Questa è Napoli"

Un giovane è rimasto chiuso all’interno della stazione Mostra della Cumana, a Fuorigrotta. Il viaggiatore, come racconta in un video, dopo essere sceso dal treno ha raggiunto l’uscita, ma tutte le porte erano sbarrate. Invano ha cercato qualche addetto per essere "liberato". Solo dopo circa 15 minuti, infatti, si è palesata una persona che ha aperto una porta per permettergli di uscire.

“Chiedo che EAV apra un’indagine interna per chiarire quanto successo e individuare eventuali responsabilità. Non credo sia normale restare chiusi all’interno di una stazione mentre il servizio di trasporto è ancora in funzione. Fortunatamente la persona rimasta bloccata non si è fatta prendere dal panico, ma qualcun altro poteva reagire in maniera diversa, anche con una crisi di panico”, ha commentato il deputato Francesco Emilio BOrrelli.