Registra ucraino ricercato in Russia: Corte d'Appello di Napoli nega la consegna

"E' evidente che l'attuale contesto politico e la posizione di dissidente assunta da Lavrenchuk rispetto alle decisioni del governo russo sull'Ucraina sono del tutto incompatibili con la richiesta di consegna". Lo scrivono i giudici dell'ottava sezione della Corte d'Appello di Napoli, nella sentenza con la quale respingono la richiesta di estradizione presentata dalla Federazione Russa nei confronti del regista ucraino Eugene Lavrenchuk, arrestato lo scorso 17 dicembre a Napoli in esecuzione di un mandato di arresto internazionale emesso il 10 luglio 2020 dal Tribunale distrettuale Tagansky di Mosca in quanto accusato di truffa aggravata.

La Corte d'Appello di Napoli scrive di condividere le considerazioni espresse dal procuratore generale, che nella requisitoria ha sottolineato che "l'attuale drammatica situazione riguardante l'Ucraina e la sovranità di tale nazione costituiscono la ricaduta di una catena di eventi" scaturiti "dall'invasione e la successiva annessione della Crimea da parte della Russia" e che "Lavrenchuk ha dichiarato di aver assunto una precisa posizione contro tale invasione, assumendo un ruolo di oppositore politico". Circostanze che, ha sostenuto il procuratore generale, "concretizzano un contesto di eccezionale portata e induce a stimare sussistente il pericolo di mancata tutela dei diritti fondamentali della persona, ossia il rischio che Lavrenchuk possa essere sottoposto a discriminazioni per motivi politici e, segnatamente, per ragioni di nazionalità".

La stessa posizione è stata assunta dal Ministero della Giustizia nella richiesta di revoca degli arresti domiciliari, misura revocata dalla Corte con ordinanza del 3 marzo scorso. Nella richiesta, il Ministero evidenziava che "gli sviluppo della drammatica situazione riguardante l'Ucraina e gli attuali rapporti tra la Federazione Russa e l'Ucraina inducono a ritenere sussistente e concreto il rischio che, in caso di estradizione, Lavrenchuk, che peraltro si è dichiarato oppositore politico del presidente russo Putin e ha assunto in passato posizioni politiche di netta critica all'annessione della Crimea da parte della Federazione Russa, possa essere sottoposto, in ragione della sua condizione di cittadino ucraino oppositore politico, a trattamenti contrari ai diritti fondamentali della persona, ivi compreso il diritto di difesa".