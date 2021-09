Covid, scende l'indice Rt: quattro le regioni a rischio zona gialla

Anticipazioni sul monitoraggio che verrà diffuso nel pomeriggio dalla cabina di regia. E' ancora in calo l'indice Rt in Italia, che nell'ultima settimana di monitoraggio scende a 0.82 contro lo 0.85 di sette giorni fa. Scende anche l'incidenza, che torna sotto la soglia di rischio dei 50 casi per centomila abitanti a 45 casi per centomila.

Regioni a rischio zona gialla

In Campania secondo gli ultimi dati Gimbe nell'ultima settimana c'è stata una diminuzione del 7% dei nuovi casi Covid. Risulta occupato l'8% dei posti letto in ospedale e solo il 3% di quelli in terapia intensiva.

Questa settimana sono quattro le Regioni/Province autonome (PA) che risultano classificate a rischio moderato: Piemonte, Bolzano, Trento e Valle d'Aosta. Tutte le altre, Campania compresa, sono a rischio basso.