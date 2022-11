Lagno esonda nel nolano, i residenti: "Metri e metri di fango, siamo isolati" | VIDEO

A Cimitile, nel nolano, gli effetti dell’ultima ondata di maltempo si sono fatti sentire. Nella zona dei regi lagni le acque sono esondate invadendo tutto, anche le abitazioni. E' quanto riferisce il consigliere regionale di Europa Verde e deputato Francesco Emilio Borrelli.

“Abito a Cimitile, nel nolano. Il mio isolato nel Rione Gescal è molto vicino al reggilagno. Il 4 settembre 2021 il lagno è esploso. Anche il 7 novembre 2021. Abbiamo perso tutto tutti. Ci hanno promesso che avrebbero ricostituito il lagno. Ma 15 giorni fa il lagno è di nuovo esondato e così anche l’altro giorno. Siamo tutti isolati. Tutte le abitazioni sono isolate. Ci sono metri e metri di fango e nessuno viene a pulire. Ogni volta che piove è così perché il lagno è distrutto e sfocia tutto nella terra vicino casa mia e allaga tutta la zona. La mia famiglia a sue spese ingaggia una ditta per far togliere il fango e liberare mille persone”, è l'appello lanciato da una donna a Borrelli.

“Ci siamo attivati giorni fa affinché queste persone possano essere liberate e loro abitazioni divenire nuovamente agibili. Più importante ancora è risolvere in maniera definita la questione degli argini del lagno, affinché episodi simili non si verifichino più. La cattiva manutenzione, nonché la sua completa mancanza, fa sì che anche piogge non particolarmente abbondanti diventino spesso un problema. Dato che stiamo vivendo un’era di cambiamenti climatici, bisogna assolutamente cambiare modo di fare e gestire le cose", afferma il consigliere Borrelli.