Accesso negato in spiaggia perchè disabile: ad Anna donato viaggio regalo in un "paradiso terrestre"

"Appena ho letto questa notizia sono andato su tutte le furie - tuona Andrea Vento - sono anni che mi dedico al turismo ed anni che giro il mondo, e la cosa che più mi fa rabbia, è vedere che ci sono aree della nostra Nazione ancora arretrate; come dice Anna, qualche lido adatto al 100% alle persone diversamente abili si può trovare, ma molto spesso lontanissimo dalle nostre abitazioni, quindi non possiamo usufruirne con comodità".

Sulla vicenda della donna paraplegica di Napoli che denuncia l'assenza di servizi per disabili è intervenuto a gamba tesa il famoso tour operator Andrea Vento, il quale sottolinea che spesso nel sud Italia ci sono pochissime strutture organizzate per ospitare le persone diversamente abili. "Ho voluto conoscere Anna, sono riuscito a rintracciarla attraverso l'Osservatorio "La Battaglia di Andrea", l'ho invitata ed ho parlato con lei di questi problemi, ed ho promesso che sarò al loro fianco sempre in questa battaglia; Anna farà un piccolo viaggio in un paradiso terrestre dove ci sono tutti i servizi per lei, sono stato felicissimo di farle questo regalo", conclude Vento.