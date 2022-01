Stop alla refezione per il Covid: mercoledì la discussione in commissione

Bisognerà attendere il confronto tra la commissione Salute, presieduta dalla consigliera Fiorella Saggese, la vicesindaca di Napoli Mia Filippone e l'assessore alla Salute Vincenzo Santagada per sapere se e in quale modo, vista l'emergenza pandemica in corso, il servizio di refezione riprenderà nelle scuole di Napoli. L'appuntamento, fissato per mercoledì 19 gennaio, è stato fissato dalla stessa commissione che nel corso della riunione odierna ha visto, da parte dei consiglieri partecipanti, diverse proposte per il ripristino del servizio. Una ripresa che non solo, è stato ricordato, andrebbe incontro alle necessità degli alunni ma che permetterebbe anche la sopravvivenza economica delle ditte affidatarie del servizio. La commissione, rendiconta una nota del Comune, ha discusso anche dei cimiteri cittadini e in particolare dell'urgenza di dissequestrare in tempi rapidi l'area di Poggioreale coinvolta nel crollo dello scorso 5 gennaio.