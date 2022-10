Refezione scolastica, finalmente si parte a Napoli: ecco la data

Dal 3 novembre parte la refezione scolastica negli istituti pubblici di Napoli. L'Assessorato comunale all'Istruzione ha comunicato ai Dirigenti Scolastici la conclusione del procedimento di aggiudicazione del servizio di refezione scolastica che sarà quindi attivo, nelle scuole cittadine, dal prossimo 3 novembre.

Buone notizie dunque per i napoletani dopo l'attesa più lunga del previsto del servizio, fondamentale per i genitori che lavorano. Non sono mancate infatti le polemiche in questi mesi per il ritardo della partenza della refezione rispetto agli anni passati.